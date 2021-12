Ce dimanche, coup d’envoi à partir de 21h10, le PSG se déplace en terre valenciennoise pour y défier Feignies-Aulnoy (N3). Si Mauricio Pochettino n’a pas encore communiqué son groupe pour cette partie, plusieurs jeunes devraient y figurer.

Ainsi, El Chadaille Bitshiabu, Xavi Simons, Edouard Michut et Ismaël Gharbi devraient bien prendre part au sein du groupe rouge et bleu qui se déplace dans le Nord de la France ce dimanche à l’occasion des 32e de finale de la Coupe de France. Des propres mots du coach parisien, ce genre de matches devraient laisser de la place à ces jeunes éléments, une belle opportunité en somme. Et à un peu plus de 24h de ce coup d’envoi, CS vous donne la parole : à la place du technicien argentin, tenteriez-vous d’aligner, d’entrée, ces quatre éléments ? Sans la présence d’un vrai latéral gauche, sauf Kurzawa, on pourrait imaginer un El Chadaille Bitshiabu en charnière et un Abdou Diallo à gauche par exemple. Idem, au milieu, il y aurait de la place pour titulariser Edouard Michut ainsi que Xavi Simons. Enfin, plus haut, Ismaël Gharbi pourrait se voir récompenser de son excellent début de saison chez les jeunes.