Le PSG joue son avant-dernier match de l’année 2021 demain soir (21h10, Eurosport 2) contre l’Entente Feignies-Aulnoye (N3) dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Le fait de jouer des amateurs (PSG TV)

« La possibilité de jouer contre une équipe d’une division différente est fantastique. Nous leur donnons la chance de profiter d’un match de foot. Nous avons des vidéos pour analyser. Nous montrons du respect, nous savons comment ils jouent et nous allons montrer du respect.«

La Coupe de France

« C’est une compétition spéciale et les clubs sont excités d’y participer. Jouer contre Feignies-Aulnoye donne l’occasion de partager ses moments. En tant qu’étranger, la Coupe de France est importante, comme la Cup (Angleterre) ou la Coupe du Roi (Espagne). Cela donne de la passion, de l’émotion. C’est valorisant de jouer ses compétitions. Cela a de l’intérêt.«

L’horaire du match (21h10)

« Ce n’est pas l’horaire idéal pour jouer au foot parce que nous jouons après à Lorient mercredi. Mais nous comprenons que le PSG est attractif, et c’est un horaire plus facile pour attirer les gens devant la télévision. Mais nous devons l’accepter. Nous faisons partie de ce cercle et nous devons essayer de comprendre. Nous espérons que tout va bien se passer.«

Feignies-Aulnoye

« Nous voyons dans les Coupes, il y a un risque si vous sous-estimez votre adversaire. Nous devons montrer un respect total pour notre adversaire Feignies-Aulnoye. Il y a beaucoup de surprises en France, mais aussi en Espagne et en Angleterre. C’est la magie de la compétition et les matches sont parfois compliqués. »

Une équipe de coupe

« Je ne sais pas si le PSG est une équipe de coupe mais le club a toujours été compétitif avec des tops joueurs et une bonne structure en place. C’est une compétition à élimination directe où on peut voir les caractères.«

Les titis du PSG

« C’est une opportunité pour les jeunes d’avoir une chance. Ils travaillent bien et certains auront l’opportunité de jouer. ils font partie du projet ! Ramos ? Il s’est bien entraîné avec nous ces derniers jours. On prendra une décision demain s’il débute ou s’il sera sur le banc. La priorité est toujours de gagner et d’améliorer nos performances. Les joueurs sont motivés. »