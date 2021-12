Plutôt efficace lors du tout tout début de saison, Mauro Icardi sombre depuis dans l’indifférence générale. Un comble pour un élément aussi talentueux en terre transalpine et qui a surtout coûté aussi cher au club de la capitale. Ce dimanche soir, à l’occasion des 32e de finale de la Coupe de France face à Feignies-Aulnoy, l’attaquant argentin aura l’occasion de relancer son compteur but.

En effet, l’ancien interiste devrait être aligné à la pointe de l’attaque du PSG face à l’écurie de N3. Par la suite, en cas de bonne prestation et sachant que Kylian Mbappé sera suspendu, il pourrait, pourquoi pas, enchaîner face à Lorient dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1 ce mercredi. Cependant, aujourd’hui, le joueur est bien plus proche de la porte de sortie que de celle de la rédemption. La Juve, au premier rang, aimerait d’ailleurs l’attirer dès cet hiver.

Et vous, malgré ce tableau dépeint un peu plus haut, gardez-vous une once d’espoir tout de même concernant Mauro Icardi ? Peut-il, à la surprise générale, se relancer sous la tunique du PSG. Ou, au contraire, estimez-vous le train déjà passé et qu’il est désormais bien trop tard ? À vos claviers !