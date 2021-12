Le PSG et ses stars impressionnent, que ce soit les supporters ou les adversaires, et ceci quelque soit la division. Ce dimanche soir, le club de la capitale va affronter les amateurs de Feignies-Aulnoye (N3). Ces derniers considèrent cette affiche comme « un rêve » de pouvoir affronter les joueurs parisiens et pour certains leurs idoles… Mais c’est aussi la même chose en Ligue 1 ! Interrogé par le magazine Téléfoot, le jeune joueur de l’OGC Nice Melvin Bard a partagé son expérience d’avoir défendu sur Lionel Messi et son appréhension avant de jouer contre lui.

« Affronter Leo Messi ? Au début, c’est un peu d’appréhension. Il venait de remporter son 7e Ballon d’Or. La première réaction quand il est en face de moi était de me dire :’Ah quand même c’est Messi !’ En première mi-temps, il avait fait un dribble ou je m’étais jeté sur lui… En deuxième période, même action, mais je me suis jeté au bon moment ! J’avoue que j’ai eu peur qu’il me la refasse. Il faut tout observer avec lui ! »