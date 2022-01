Débat CS – Les jeunes doivent-ils jouer contre Lyon ?

Alors que le PSG s’apprête à défier Lyon ce dimanche (21h00) pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino devra composer sans bon nombre de ses joueurs. Privés de Neymar Jr (blessure), Angel Di Maria, Gianluigi Donnarumma, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Sergio Rico (Covid), Idrissa Gueye et Achraf Hakimi (CAN), les Rouge et Bleu devraient également tirer un trait sur la participation de Léo Messi pour ce premier choc de l’année. Pour pallier à ces nombreuses absences (auxquelles on pourrait ajouter Thilo Kehrer dont on attend des nouvelles après sa sortie sur blessure contre Vannes) le coach Argentin devrait néanmoins pouvoir compter sur son homme en forme, Kylian Mbappé, ainsi que sur ses jeunes.

Lancés pour beaucoup en Coupe de France, les titis apportent un véritable vent frais au sein de l’effectif Parisien. Explosifs et désireux de se montrer, les jeunes du centre de formation ont su marquer des points et pourraient prétendre à une place contre l’OL. Compter sur des joueurs comme Xavi Simons ou Edouard Michut serait envoyer un message fort ; celui d’un signe de confiance qui récompenserait la progression de ces espoirs formés au club. Pour autant, certains jugeront le choix de les lancer dans le grand bain comme précipité ou même risqué. Et vous, qu’en pensez-vous ? Plutôt favorables à donner une chance aux jeunes de briller pour compenser les absences de joueurs plus expérimentés ? Nous ouvrons le débat dans l’espace commentaire ! À vos claviers !