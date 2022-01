Le PSG va affronter l’Olympique Lyonnais ce week-end dans le cadre de la 20e journée de la Ligue 1 (21h00). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devrait faire sans un certain nombre de ses joueurs, principalement suite aux contaminations au COVID-19. Revenu en France cette semaine, Leo Messi est lui très incertain pour l’affiche de ce dimanche.

En effet selon les informations de L’Équipe, les chances de voir l’Argentin retrouver les terrains de Ligue 1 ce week-end « sont de plus en plus minces. » La Pulga s’est une nouvelle fois entraîné à part, ce vendredi, au Camp des Loges, et « le staff du PSG ne semble pas disposé à précipiter son retour. » Le joueur pourrait même ne pas figurer dans le groupe qui se rendra à Lyon, « même si la décision n’est pas encore actée. » Le numéro 30 Rouge & Bleu doit retrouver « une meilleure condition physique avant d’envisager reprendre la compétition » et accuse donc un petit retard dans sa préparation. La listes des absents ne fait que s’allonger avec Neymar Jr (blessure), Angel Di Maria, Gianluigi Donnarumma, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Sergio Rico (Covid), Idrissa Gueye et Achraf Hakimi (CAN).

Au rayon des bonnes nouvelles, Juan Bernat, est sorti de sa période d’isolement mercredi, et Sergio Ramos, pourraient effectuer leur retour dans le groupe.