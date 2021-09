Halilhodzic : « Hakimi adore tout ce qui est tactique ! »

Le PSG a réussi son début de championnat grâce à sept succès en autant de rencontre et des victoires arrachées dans les dernières secondes contre Lyon (2-1) et Metz (1-2). Parmi les grandes satisfactions de ce début, on retrouve l’international marocain Achraf Hakimi. Venu tout droit de l’Inter contre 60M€, le latéral droit fait l’unanimité avec des performances extrêmement solides, et comme le rapporte son sélectionneur Vahid Halilhodzic pour Le Parisien, il ne va aller qu’en progressant.

« Physiquement, c’est un monstre. Son corps est exceptionnel, un corps d’athlète incroyable. (...) C’est un vrai bonheur de travailler ensemble. Il adore tout ce qui est tactique. (…) Il m’a demandé de frapper les pénaltys. Je lui ai répondu : ‘quand tu les frapperas à Paris devant Neymar, Messi et Mbappé, tu les tireras en sélection !’ (…) Il fait déjà partie des deux ou trois meilleurs du monde à son poste. Il a tout pour s’imposer comme le meilleur de la planète très rapidement, dans un an peut-être.«