Le point médical du PSG, Messi et Verratti encore forfaits

Demain soir ( 21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG reçoit Montpellier pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, les Rouge & Bleu dévoilent leur point médical. Ce vendredi, ce dernier concerne Lionel Messi, Sergio Ramos, Marco Verratti et Ismaël Gharbi. En ce qui concerne l’Argentin, il a repris la course et un nouveau point sera dimanche, deux jours avant la réception de Manchester City en Ligue des Champions. Verratti devrait reprendre l’entraînement avec le groupe dimanche « selon l’évolution. »

