Débat CS – Que retenez-vous de ce Classico ?

C’est un deuxième match sans victoire pour le PSG en Ligue 1. Après neuf victoires et une défaite depuis le début de la saison, les Rouge & Bleu ont concédé un match nul frustrant sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (0-0). Après une première période où ils auraient pu faire la différence, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas réussi à développer un fond de jeu convaincant et ont en plus subi la pression marseillais après la sortie de Marco Verratti et l’expulsion d’Achraf Hakimi. Malgré un bilan comptable excellent en Ligue 1 (2,54 points de moyenne) et une belle solidité en deuxième mi-temps en infériorité numérique, le club de la capitale est au coeur des critiques à cause d’un fond de jeu poussif, voire quasi-inexistant, et ceci depuis le début de la saison.

Alors nous vous posons la question aujourd’hui, que retenez-vous de ce Classico ? Plutôt le collectif qui a encore montré beaucoup de limite ? Ou alors la solidarité montrée en deuxième période à 10 contre 11 et l’invincibilité qui perdure au Stade Vélodrome ? N’hésitez pas, en toute bienveillance, à débattre dans les commentaires !