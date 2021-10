Les chiffres clés après OM / PSG

Le PSG a concédé son premier match nul en Ligue 1 cette saison ce dimanche au Stade Vélodrome au terme d’un match poussif collectivement (0-0). Le club de la capitale conforte sa place de leader du championnat avec sept points d’avance sur le RC Lens et dix sur l’Olympique de Marseille. Le site internet du Paris Saint-Germain a recensé les chiffres clés de cette affiche et tout d’abord le fait que les Rouge & Bleu poursuivent leur série d’invincibilité en terre phocéenne.

Sur ces dix dernières années, le bilan est de 6 victoires pour 3 matches nuls avec trois clean sheets. Par ailleurs il faut revenir au siècle dernier pour retrouver la trace d’un 0-0 au Stade Vélodrome dans un Classico (29 novembre 1998), soit 21 rencontres de suite. Le premier tir cadré de l’OM est arrivé à la 90e minute soit le plus tardif en Ligue 1 depuis le 14 février dernier pour les Phocéens. Notre capitaine Marquinhos est aussi perçu comme le « porte bonheur » de cette équipe puisqu’en 16 rencontres jouées face aux Olympiens, le Brésilien n’a jamais connu la défaite avec 13 victoire et 3 matches nuls. Enfin Marco Verratti, sorti à la mi-temps, a eu le temps d’égaler un record puisque le petit italien est devenu le joueur du PSG le plus capé lors des « Classiques », à égalité avec l’ancien Sylvain Armand. Les deux joueurs ont disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues contre l’OM.