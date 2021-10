Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 25 octobre 2021. Le match nul et vierge entre l’OM et le PSG (0-0), le quatuor offensif parisien décevant, le premier Classico de Leo Messi, les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le match nul décevant entre l’OM et le PSG ce dimanche soir (0-0). Réduits à dix dès l’heure de jeu suite à l’expulsion d’Achraf Hakimi, les Parisiens ont su ramener le point du match nul de leur déplacement à Marseille et garder leur invincibilité au Vélodrome qui dure depuis novembre 2011. Malgré une équipe offensive au coup d’envoi, « Paris a, encore une fois, transpiré à grosse goutte » en Ligue 1. Même si le spectacle n’était pas au rendez-vous, le club de la capitale a montré d’autres vertus lorsqu’il était en infériorité numérique, « celles du combat et de l’abnégation pour résister à la fougue marseillaise jusqu’au coup de sifflet final. »

Le quotidien francilien évoque la performance de Kylian Mbappé. Souvent en réussite face à l’OM, le numéro 7 parisien n’a pas marqué au Vélodrome ce dimanche soir, mais est resté l’une des menaces offensives des Rouge & Bleu en montant en puissance au fil du match. Comme lors des dernières rencontres, « il a affiché une détermination constante sur le front de l’attaque » mais a fait preuve de trop de précipitation dans le dernier geste (67e, 78e).

Le Parisien revient également sur le premier Classico de Leo Messi avec le maillot du PSG. Habituée à ce type de rencontres en Espagne, la Pulga est restée la menace offensive numéro 1 des Rouge & Bleu mais n’a toujours pas marqué son premier but en Ligue 1. Collé sur l’aile droite d’un 4-2-3-1, « son incorporation au PSG demeure inaccomplie » mais il s’est montré dangereux en première période. De plus, sa complicité avec Kylian Mbappé continue de s’accroître et « même loin du but, c’est Messi que ses partenaires ont le plus sollicité face au bloc bas de Marseille. » Après l’expulsion, l’attaquant s’est montré important « par son sens de la conservation, supérieur à la moyenne et bien utile quand une équipe joue avec un élément de moins. »

Les notes du PSG (Le Parisien) : Navas 5 – Hakimi 3, Marquinhos 5.5, Kimpembe 5, Mendes 4 – Verratti 4, Gueye, 5 Danilo 6 – Di María 4,5, Neymar 4, Messi 5,5, Mbappé 5

De son côté, L’Equipe revient également sur ce match nul entre l’OM et le PSG (0-0) où « les stars parisiennes ont été décevantes. » Le quotidien sportif écrit « qu’on aurait aimé voir les Marseillais mener au score pour que cette soirée devienne vraiment folle et aussi pour que les Parisiens montrent un peu ce qu’ils avaient dans le ventre. » Mais l’équipe de Jorge Sampaoli n’a pas donné un sentiment de domination implacable après l’expulsion d’Achraf Hakimi, avec un seul tir cadré en 90 minutes, « c’est trop peu pour renverser même un petit Paris. » Avec ce score de parité, « les gamins marseillais de moins de 10 ans n’ont toujours pas vu leur équipe favorite l’emporter à domicile contre le rival parisien, la dernière victoire remontant à 2011. »

Le quotidien sportif fait un focus sur le quatuor offensif aligné face à l’OM : Messi-Neymar-Di María-Mbappé. Aligné pour la 3e fois en Ligue 1, « ce carré n’a été impliqué que dans deux buts (…) et aujourd’hui un débat autour de la comptabilité de ce quatuor existe. » À l’exception de son centre sur le c.s.c de Luan Peres (refusé pour hors-jeu), Neymar Jr « est méconnaissable. » Pourtant, les premières minutes des quatre joueurs étaient intéressantes mais « le manque d’efficacité dans les trente derniers mètres plomba ces bonnes intentions. » Et une nouvelle fois le positionnement de Leo Messi fait débat et le voir « au poste d’ailier droit à 34 ans a quelque chose d’assez irréel. Défensivement, il expose trop Hakimi et offensivement, cela limite son apport. » Après l’expulsion du latéral droit, l’Argentin a retrouvé un rôle plus axial. Positionné à gauche, Ángel Di María « s’est battu dans la première demi-heure mais est apparu en manque de repères. »

Enfin, L’Equipe revient sur les différentes décisions de l’arbitre de la rencontre, Benoît Bastien. Hors terrain, il a dû notifier au délégué de la LFP les jets de projectiles sur les joueurs parisiens, dont Neymar, lors des corners tirés. Puis, il a dû stopper une très belle offensive parisienne suite à l’intrusion d’un supporter marseillais sur la pelouse. De plus, deux buts, un pour chaque équipe, ont été refusés après utilisation de la VAR suite à des positions de hors-jeu. « Ne voyant pas malice sur une intervention musclée de Saliba sur Di Maria en première période, le VAR a corrigé une appréciation erronée de M.Bastien, sur un duel Ünder-Hakimi devant la surface parisienne », une intervention qui a valu un carton rouge pour l’international marocain.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Navas 5 – Hakimi 4, Marquinhos 7, Kimpembe 6, Mendes 4 – Verratti 6, Danilo 6 – Messi 4, Neymar 3, Di María 5 – Mbappé 5. Pochettino 5

Dans les journaux du sud de la France, La Marseillaise met en avant ce « bon partage des points » avec une équipe qui « a su hausser le ton et museler une attaque parisienne parfois nonchalante. » Après une première période rythmée, la seconde période perdait en intensité « notamment du fait que les Parisiens avaient visiblement levé le pied », explique le journal marseillais. Une situation qui s’explique par le remplacement de Verratti et le carton rouge d’Hakimi. Après les sorties des offensifs marseillais en fin de match, la défense parisienne a pu « souffler et s’accrocher à un 0-0 qui lui permet de sauver les apparences », conclut La Marseillaise. On rappelle que la première et seule frappe cadrée de l’OM (sur 15 tentatives) est intervenue à la 90e minute de jeu.

De son côté, La Provence met également en avant, le « match remarquable » de l’OM, mais « pour tenir tête au PSG et à ses stars planétaires, mouiller le maillot ne suffit pas. » Pour le quotidien régional, le quatuor offensif parisien a été « neutralisé par le système de Sampaoli et les efforts XXL de ses joueurs. » Le quotidien revient également sur les quelques évènements hors-terrain où « quelques abrutis ont malheureusement fait parler leur idiotie en jetant des projectiles sur Neymar. Un autre crétin est carrément entré sur le pelouse en cours de jeu. »