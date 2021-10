Alors que le PSG s’apprête à recevoir Angers pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Pochettino devra comme face à Clermont, composer sans ses Sud-Américains. Une problématique qui devrait notamment concerner le secteur offensif du club francilien qui, privé de Neymar, Messi et Di Marià, devrait s’en remettre à Kylian Mbappé, Icardi (non convoqué en sélection) ou encore Draxler.

Si le XI du PSG présente déjà quelques certitudes, certaines questions méritent réflexion. L’absence de certains cadres est-elle l’occasion de donner du temps de jeu aux plus jeunes ? Doit-on économiser Gueye et Herrera et relancer Wijnaldum avant la Ligue des Champions ? Bernat et Ramos sur la voie du retour, doivent-ils faire partie du groupe ? Rendez-vous dans l’espace commentaires pour tenter d’apporter de premiers éléments de réponse. À vos claviers !