Formidable technicien, et chouchou du Parc, Javier Pastore fait assurément partie des toutes premières figures de proue du PSG actuel, capable d’attirer les plus grandes stars du ballon rond. 10 ans après son arrivée à Paris, c’est au tour de Léo Messi de faire briller les couleurs de la capitale sur la scène Européenne. Un recrutement choc qui n’a pas manqué de faire réagir l’ancien numéro 27 Rouge et Bleu, particulièrement emballé au micro de RMC par le choix de la Pulga de rallier son club de coeur, le PSG.

« J’ai été un peu surpris par sa signature au PSG parce que je pensais sincèrement qu’il allait rester à Barcelone, confie « El Flaco » dans Rothen s’enflamme ce mardi. Quand la nouvelle est sortie qu’il ne pouvait pas rester, je savais déjà que l’unique équipe qui pouvait le prendre, c’était le PSG. Pas seulement pour l’argent, mais aussi pour la ville, la qualité de vie et beaucoup de choses. C’était la meilleure option pour lui de rejoindre le PSG. Maintenant, on est supporter non seulement du PSG, mais aussi de Messi. C’est un club où j’ai joué et ça me fait plaisir que le meilleur joueur du monde y joue aussi. » Le néo-joueur de Elche est également revenu sur l’apport exceptionnel de son ancien coéquipier en sélection, qui malgré son âge, continue de faire briller son talent. « Ce sont des joueurs qui transmettent quelque chose même en les regardant. Il n’y en a pas beaucoup comme ça. C’est un joueur extraordinaire. Il peut faire une action pour gagner un match, on l’a vu lors du dernier match de Champions League, il a fait une accélération, une passe et a marqué comme si c’était facile de jouer au foot. Il peut faire la différence tout seul. Même s’il a 35 ans, on continue de voir qu’il peut faire la différence.«