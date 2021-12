Débat CS – Quels ont été vos moments marquants PSG en 2021 ?

Vous le savez, on ne s’ennuie jamais avec le PSG et pas un jour ne passe sans qu’il ne se passe quoique ce soit chose chez les Rouge & Bleu. Mais disons que cette année 2021 aura été particulièrement chargée en émotions et en sensations. Entre le retour de Mauricio Pochettino à Paris sur le après son passage en tant que joueur il y a près de 15 ans de cela. S’en est suivi d’un parcours mémorable en Ligue des Champions avec les éliminations du Barça puis du Bayern Munich. Après les deux défaites contre Manchester City et la perte du titre au détriment du LOSC, le club de la capitale a réagi… et de quelle manière !

Cet été a été assez fou, et vous l’avez pu le suivre sur Canal Supporters où nos nuits ont été très courtes et nos journées très chargées entre rédaction avec une actualité brulante venant des quatre coins du monde, des lives pouvant se terminer jusqu’à 2 heures du matin, et une présence sur le terrain à la « Factory », à l’aéroport du Bourget ou encore au Parc des Princes. Ce mercato fût historique avec l’arrivée de noms plus ronflants les uns que les autres qui s’est terminé en apothéose avec la signature de Leo Messi. Si le jeu par la suite n’a pas été vraiment à la hauteur des espérances, le match contre Manchester City (avec le premier but de la Pulga au Parc des Princes) aura marqué les esprits de cette fin d’année.

C’est pour cela que nous vous posons cette question, quel a été pour vous votre moment le plus marquant PSG en cette année 2021 ? Partagez-le dans les commentaires !