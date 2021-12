Les chiffres marquants du PSG de l’année 2021

En glanant un difficile match nul sur le terrain du FC Lorient pour le compte de la 19e journée de Ligue 1 (1-1), le PSG a bouclé une nouvelle année. 2021. Cela a été l’occasion de vivre de belles émotions, des matches qui resteront dans les mémoires. Sur son site officiel, le club parisien a d’ailleurs mis en avant quelques chiffres marquants de cette année qui s’achève ce vendredi soir.

Déjà, niveau matches disputés, le PSG n’a clairement pas chômé avec 61 rencontres. Le bilan est plutôt satisfaisant avec 41 succès, 10 nuls et 10 revers. En outre, le club parisien est le troisième club des cinq grands championnats avec autant de victoires derrière Manchester City (53) et le Bayern Munich (42).

Côté individuel, Angel Di Maria a profité de cette année 2021 pour devenir le meilleur passeur de l’Histoire du PSG avec 104 assists. Ne voulant pas s’arrêter e si bon chemin, il est aussi devenu l’Argentin ayant joué le plus de parties avec le club de la capitale, devant Javier Pastore, avec 280 matches Sur l’année civile, Kylian Mbappé a, pour sa part, affolé tous les compteurs avec un ahurissant bilan de 43 réalisations et 16 passes décisives. En Ligue des Champions, il se place aussi comme le deuxième meilleur artilleur avec 10 buts, juste derrière un certain Robert Lewandowski (11).

On le sait, le PSG est aussi une équipe qui brille dans les derniers instants : Paris a, en effet, remporté pas moins de 10 points dans les cinq dernières minutes, un record cette saison en Ligue 1. Concernant les matches marquants, on pourrait retenir la victoire du PSG en finale de Coupe de France face à Monaco en mai dernier, permettant aux Rouge et Bleu de glaner leur 14e trophée dans la compétition. Enfin, les masterclass face à Barcelone au Camp Nou en février ou la victoire à l’arrachée du côté du Bayern Munich (2-3), resteront dans tous les esprits.