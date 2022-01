Débat CS – Tanguy Ndombele, une bonne idée pour le PSG ?

C’est la grosse rumeur qui fait énormément parler depuis plusieurs jours maintenant : le PSG serait sur les rangs pour obtenir un prêt de Tanguy Ndombele, le milieu de terrain de Tottenham. Les pourparlers devraient donc suivre leur cours, les Rouge et Bleu devant surtout dégraisser leur effectif avant de pouvoir accueillir le natif de la région parisienne.

Et en ce samedi soir, Canal Supporters vous propose de livrer votre ressenti sur ce dossier chaud afin de prendre un peu plus la température au sein de la communauté. Selon vous, avec les forces en présence côté PSG au sein du secteur du milieu de terrain, serait-ce une bonne idée de miser sur un joueur tel que Tanguy Ndombele ? Si on connait ses failles, l’ancien lyonnais reste un joueur de qualité possédant un profil dont le club de la capitale ne dispose pas forcément. Alors, un prêt ? Un échange ? Et s’il finit par débarquer en terre francilienne, quel(s) élément(s) sacrifieriez-vous ?

À vos claviers !