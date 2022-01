L’adaptation tout en simplicité de Messi à Paris

Recrue phare de l’été, Lionel Messi a pour la première fois de sa carrière, dû s’acclimater à un nouveau club mais aussi une nouvelle ville. Après avoir séjourné lors de ses premières semaines en France, au Royal Monceau, le le néo-parisien a finalement emménagé avec sa famille du côté de Neuilly. « D’une discrétion absolue », le numéro 30 du PSG est décrit par ses voisins comme un citoyen ordinaire qui surprend de par son humilité et sa simplicité.

Interrogés par Le Parisien, les membres du service de sécurité du PSG semblent ravis de travailler au contact de l’attaquant argentin qui aurait demandé à « ne bénéficier d’aucun traitement de faveur au quotidien » tout en se rendant extrêmement disponible au sein du club. « C’est fou, on a l’impression qu’il ne sait pas dire non » affirme-t-on en interne. Certains parents d’élèves s’étonnent également de croiser le septuple Ballon d’Or à la sortie de l’école de ses enfants Thiago, Mateo et Ciro et le voir essayer, sur le ton de la blague, quelques échanges en Français.

Malgré son statut de superstar, Messi a su s’adapter à sa nouvelle vie avec simplicité et discrétion en bénéficiant du soutien de sa famille mais aussi de ses coéquipiers. En effet, le champion d’Amérique du Sud a pris pour habitude de recevoir ses compatriotes Angel Di Marià et Leandro Paredes ainsi que de fréquenter le restaurant détenu par Marco Verratti. Six mois après son arrivée en France, l’ancien barcelonais se plairait dans sa nouvelle « routine faite d’entraînements, de déjeuners et dîners en famille, de jeux avec les enfants… » comme indique l’un de ses proches.