Depuis quelques jours, le nom de Tanguy Ndombele revient avec insistance dans l’actualité mercato du PSG. On évoque un prêt pour le milieu de terrain de Tottenham. Le joueur souhaiterait rejoindre le PSG où il retrouverait Mauricio Pochettino, qui l’avait fait venir chez les Spurs durant l’été 2019, et dont il est toujours un grand fan. Le journaliste Santi Aouna donne davantage de précisions sur ce dossier.

En effet selon le spécialiste mercato, le joueur se rapprocherait du Paris Saint-Germain et ce serait une volonté de l’entraîneur parisien de le récupérer puisque les deux hommes auraient gardé une certaine complicité et échangeraient régulièrement … « et encore plus ces derniers jours ». Le coach Rouge & Bleu le souhaitait déjà lors du dernier mercato mais Leonardo n’était pas partant pour récupérer l’international français… mais cette situation a évolué.

Les négociations se poursuivraient entre les dirigeants parisiens et l’entourage du joueur qui seraient actuellement à Paris selon Santi Aouna. Comme annoncé par le twittos bien informé sur l’actualité du club de la capitale, Djameel56, et confirmé par le journaliste de Foot Mercato, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappe sont favorables à la venue de l’ancien lyonnais.