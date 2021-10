Debrief CS – Retour sur la victoire renversante du PSG !

Au terme d’un match fou et rythmé par de nombreux faits de jeu, Paris arrache la victoire au Parc des Princes contre le LOSC (2-1). Une fois de plus, le club de la capitale fait preuve d’abnégation et a réussi à décrocher un succès inespéré dans les ultimes minutes de la rencontre !

Di Maria, Neymar Jr, Marquinhos ont joué les sauveurs en étant décisifs dans le dernier quart d'heure. Résultat, le PSG conforte encore davantage sa place de leader de la Ligue 1 et compte provisoirement 13 points d'avance sur son dauphin, le RC Lens.