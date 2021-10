Après avoir été mené au score, Le PSG a réussi à renverser Lille grâce à un grand Angel Di Maria, buteur et passeur. Passeur décisif sur le but d’El Fideo, Neymar a débriefé le match au micro de Prime Video. « C’était un match difficile. On savait que l’on allait rencontrer des difficultés. Mais on a lutté jusqu’au bout. On a marqué deux buts. C’est bien pour l’équipe. Félicitations à tous. Et je suis très content. Les critiques ? Les critiques sont normales. Ça fait 15 ans que je joue au foot et je suis habitué. Ça m’est égal.«