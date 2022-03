Débrief Nice/PSG – Sans Mbappé, Paris se faire surprendre

Privés de leur leader d’attaque, Kylian Mbappé (suspendu), les hommes de Pochettino étaient attendus au tournant. Pourtant, à J-4 du choc face au Real Madrid, Paris a affiché ses limites offensives face à l’OGC Nice (1-0). Pour la 3e fois cette saison, les parisiens restent muets face aux Aiglons, qui, en plus d’avoir parfaitement neutralisé l’attaque Rouge et Bleu, sont parvenus à arracher la victoire dans les derniers instants. Comme d’habitude, nous vous proposons de revenir plus en détail sur la rencontre avec notre débrief d’après match présenté par notre journaliste Théodore Vives. La vidéo est à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage !