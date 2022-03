Le PSG a réalisé une nouvelle performance moyenne ce soir contre Nice lors de la 27e journée de Ligue 1 (1-0). À quatre jours du Real Madrid, les Rouge & Bleu ne se sont pas rassurés et ont buté sur un bloc compact des Niçois. Marquinhos a regretté le petit nombre d’occasion franche de son équipe ce samedi soir.

« Un match difficile ? Comme toujours contre eux. C’est une équipe qui travaille bien, qui serre bien les espaces, qui nous a pressés. En première mi-temps, on a eu des difficultés à presser. En deuxième mi-temps, on était un peu mieux. On a été un peu plus agressif, on a eu plus le ballon. Les petits détails en fin de match, ou on a essayé de marquer et on s’est un peu trop ouvert et on a pris un contre. Il faut que l’on gère mieux, assure le capitaine du PSG au micro de Canal Plus. Ce sont les petits détails que l’on doit travailler. On s’est procuré peu d’occasions même si on a eu le ballon. On a eu des difficultés à trouver des espaces. On a fait tourner le ballon mais dès fois il faut prendre des risques. On a eu que deux ou trois occasions dangereuses mais eux aussi n’ont pas été trop dangereux, mais ils ont été efficaces. Quand on gagne, tout va bien, et quand on perd, on doit mettre les pieds par terre et on regarde les choses à améliorer. Dans une saison, il y a des hauts et des bas. Il ne faut pas s’inquiéter. On est premier mais il ne faut pas que perdre devienne une habitude surtout à l’extérieur. […]À l’extérieur, il faut que l’on ramène des points.«