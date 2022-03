Titularisé dans le couloir droit pour compenser l’absence d’Achraf Hakimi, Thilo Kehrer a une nouvelle fois été en difficulté (noté 3,5 par la rédaction de CS) ce soir lors de la défaite du PSG sur la pelouse de Nice dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Le défenseur allemand estime que son équipe a réalisé une bonne performance malgré la défaite.

« On a eu un peu de difficulté, à trouver la dernière passe, la dernière action pour être vraiment efficace et marquer. Je pense que si on arrivait à ouvrir le score, il y aurait eu de grandes chances qu’on rentre avec les 3 points et ce n’est pas le cas. On est déçus. Mais on est déjà concentrés sur le prochain match.

Je pense qu’il y a quand même des choses positives à retenir, assure Kehrer au micro de PSG TV. On a contrôlé le match. Nice, à domicile, c’est simple, ils ont la meilleure défense en Ligue 1 et on savait que ce serait difficile de trouver des espaces et de se créer des occasions. Mais je trouve qu’on a bien construit le jeu, on est arrivés dans le dernier quart du terrain, et il nous a manqué un détail pour être vraiment efficaces. Mais il y a d’autres choses. On a bien défendu sur les contre-attaques. On en a laissé une, pas bien défendue, et ils marquent. Ils ont été efficaces à 100% car ils n’ont pas eu beaucoup d’autres occasions que sur le but. Mais on garde quand même des choses positives, et on garde une attitude positive pour le Real Madrid.«