Debrief PSG/ASSE – Mbappé en folie et les caviars de Leo Messi

Une semaine après sa déconvenue à Nantes (3-1) Paris se devait de réagir au Parc des Princes lors de la réception de l’AS Saint-Etienne. Malgré une mauvaise entame de match et l’ouverture du score des Verts, les Parisiens ont parfaitement su inverser la tendance pour l’emporter 3-1. En grande forme ce soir, Leo Messi et Kylian Mbappé sont les « MVP » de notre débrief d’après-match que nous vous invitons à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage !