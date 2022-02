Mbappé sur le message des supporters, « ça me touche beaucoup »

Kylian Mbappé a une nouvelle fois été l’homme du match (noté 9 par la rédaction de CS) ce soir lors de la victoire du PSG contre Saint-Etienne (3-1). Double buteur et auteur d’une magnifique passe décisive façon Ricardo Quaresma pour Danilo Pereira, l’attaquant a marqué ses 13es et 14es buts de la saison en Ligue 1. Avec ce nouveau doublé, il est revenu à hauteur de Zlatan Ibrahimovic à la deuxième place des meilleurs buteurs de l’histoire des Rouge & Bleu (156 buts) derrière Edinson Cavani (200 buts).

En zone mixte, à l’issue de la victoire parisienne, l’international français a évoqué ce nouvel accomplissement dans sa carrière au PSG. « Bien sûr il reste Cavani. On va voir comment ça va se passer. Être le meilleur buteur de l’histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus. On va voir ce qu’il va se passer. Je ne suis pas premier, je ne suis que deuxième. […] Je savais que j’allais arriver rapidement à cette position-là. Maintenant j’y suis. Le plus important ce sont les échéances à venir, et si je suis encore concentré je vais encore marquer.«

L’attaquant qui a également évoqué les messages des supporters du PSG sur son avenir. « C’est sympa d’avoir l’affection des supporters. On joue aussi pour ce genre de choses. Il y a toujours le côté statistique, titres… Mais laisser une empreinte dans la mémoire des gens, c’est aussi marquer l’histoire. Ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir et je le remercie (le CUP, ndlr) pour cela ! »

Pour PSG TV, Kylian Mbappé est revenu sur la victoire contre les Verts. « On a un peu commencé comme le match de Nantes, on prend un but rapidement, on est un peu brouillons, que ce soit dans les intentions, dans l’intensité etc. Après on s’est réorganisés, on a recommencé à déployer notre jeu, on a recommencé à se créer des situations, à créer des décalages. On réussit à égaliser avant la pause et ça nous met dans une bonne posture pour ensuite prendre le temps et forcer la décision. Mais on l’a forcée tout de suite, on a mis deux buts coup sur coup et après on était plus dans la gestion. On a joué quelques coups mais je pense que dans l’ensemble c’est une bonne partition. »

Il a enfin de nouveau évoqué sa 156e réalisation sous le maillot du PSG. « C’est hyper spécial, je pense qu’avoir l’opportunité de pouvoir égaler un joueur comme Ibrahimovic, c’est quelque chose de fantastique. On sait tous ce qu’il a fait ici, donc ça veut dire qu’on est dans des standards élevés. Et arriver à marquer au Parc des Princes et l’égaler ici ça a une saveur particulière. Ici, à la maison, devant les supporters, qui nous ont toujours soutenus, donc on est très contents d’avoir cette communion. On a des moments importants qui nous attendent et on veut aller tous ensemble dans la même direction. »