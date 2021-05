La saison du PSG n’est pas terminée mais ici ou là on se projette déjà sur la suite. Ainsi le journaliste de L’Equipe Damien Degorre a évoqué les deux chantiers actuels du club qui vont conditionner en partie la prochaine saison.

“Il y a deux chantiers au PSG là maintenant. Le premier c’est Mbappé. Et Pochettino le répète assez souvent, il veut le conserver. Le second chantier, c’est vendre. Parce que sinon Paris ne pourra pas acheter. C’est un vrai dossier pour Leonardo. Lors de son premier été, il a été épargné, parce qu’il y avait le Covid. Mais là la situation est telle avec le déficit que va enregistrer le PSG qu’il n’aura pas d’autre choix que de vendre. Un joueur comme Icardi sera sur le marché. On peut penser qu’il y aura un ou deux milieux de terrain comme Gueye ou Paredes, un ou deux défenseurs comme Diallo ou Kehrer également”, a commenté le journaliste sur le plateau de l’EDS. “Je pense que Pochettino a le potentiel pour faire du PSG une véritable équipe. Maintenant, je n’oublie pas l’été qui suit sa finale avec Tottenham. Il ne recrute personne. Ce n’est pas de sa faute. Mais il n’arrive pas à convaincre son N+1 de mettre un peu de fric sur la table et d’acheter. Et puis on peut se poser une question: A quel moment le PSG va regarder sur le marché français ? J’entendais qu’il suffisait deux latéraux et le PSG était champion d’Europe. Avec deux milieux aussi. Je pense qu’avec Kanté et Thiago Alcantara le PSG était champion d’Europe. Thiago Alcantara il était libre il n’y a un an, et NGolo Kanté il était à Caen il n’y a pas si longtemps. Maintenant c’est du passé. Mais pourquoi le PSG ne se met pas sur un Tchouaméni (21 ans) ou un Fofana (22 ans) à Monaco ? Le PSG attend quoi ? Que Tchouaméni soit à l’Atlético de Madrid et Fofana à Leicester ?!”