Sensible aux situations de détresse des femmes et leurs enfants se retrouvant sans toit ni ressources pendant le premier confinement, la Fondation Paris Saint-Germain s’était déjà investie aux côtés de l’URSF et de la Fondation des Femmes pour prendre en charge 66 femmes et 93 enfants en situation d’urgence relogement l’été dernier. Lancé en 2020 en collaboration avec l’association Du Côté des Femmes, le programme “Allez les femmes !” de la Fondation propose aux femmes victimes de violences et à leurs enfants des activités éducatives et ludiques, conçues sur-mesure par les éducateurs du Club. L’objectif : leur offrir des moments de partage et de la chaleur humaine.

Et maintenant 11.000 produits d’hygiène qui sont distribués depuis le 29 avril à 19 associations spécialisées dans l’accompagnement et l’hébergement des femmes victimes de violences et de leurs enfants, dont la majorité sont membres de l’Union Régionale Solidarité Femmes (URSF). Nivea Men, partenaire officiel du PSG, a fourni a lui seul 10.000 produits d’hygiène. Ce qui n’est pas une première. À l’été 2020, Nivea Men avait déjà procédé à la livraison de 30.000 crèmes hydratantes aux aides-soignants des hôpitaux de Paris et plus de mille produits d’hygiène et de soin à des familles prises en charge par l’URSF.

“Nous sommes ravis du succès de cette collecte, qui offrira aux femmes victimes de violences et leurs enfants pris en charge par les associations membres de l’URSF du soin et un peu de réconfort dans la période extrêmement difficile qu’ils traversent. C’est une immense fierté pour le PSG d’avoir pu miser sur la mobilisation exceptionnelle de ses partenaires, ses collaborateurs et ses sportifs. Dans ce combat, la présence à nos côtés de Nivea Men est une nouvelle fois inestimable“, commente Candice Prévost, ancienne attaquante du club devenue responsable des Opérations de la Fondation Paris Saint-Germain, dans un communiqué.