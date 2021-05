Distancé de trois unités par Lille, le PSG doit – pour être champion de France 2021 – prendre six points et espérer une défaite du LOSC contre Saint-Etienne ou Angers, ou deux nuls. Mais quoi qu’il arrive, le club de la capitale devra apprendre de cette saison pour repartir de l’avant. C’est ce que pense Eric Carrière, consultant pour Canal Plus.

“L’objectif du titre pour Lille et ses joueurs est beaucoup plus exceptionnel que pour le PSG. Et on ne peut pas en vouloir aux joueurs parisiens. Ils sont champions régulièrement et ils ont des objectifs beaucoup plus élevés, notamment la Champions League. Inévitablement ce n’est pas la même motivation. Il y a aussi de l’énervement. Cette équipe parisienne il va falloir que dans les prochains moins elle retrouve un allant. Le PSG soit il regarder derrière ? Si sur les deux dernières journées (Reims au Parc des Princes puis à Brest) ils ne prennent pas 6 points, ce serait assez catastrophique”, a commenté l’ancien meneur de jeu lors du Late Football Club. “Qu’ils laissent échapper un titre, les supporters du PSG ne vont pas être contents, mais c’est bien pour la saison d’après. S’ils le remportent, ils retrouveront le plaisir de le gagner. Quelles sont les décisions à prendre évoquées par Pochettino ? Il y a toujours plein de décisions à prendre… Mais malheureusement, j’ai peur qu’ils n’arrivent pas à les réaliser. Il faut être au-dessus des joueurs, que l’équipe soit plus importante. C’est le challenge de Pochettino la saison prochaine. Là il est arrivé à la mi-saison, c’est normal qu’il y ait une mise en place. Mais quand on voit l’attitude des joueurs… j’essaie de nuancer mon propos parce qu’il ne faut pas partir sur des mots scandaleux. Mais c’est très limite par rapport au respect de l’adversaire, l’image que ce type de club doit donner, l’image de très haut niveau, de compétiteurs, de joueurs qui doivent être capables de garder leurs nerfs.”