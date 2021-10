Ce mardi, le PSG a souffert mais a obtenu l’essentiel en s’imposant face au RB Leipzig (3-2) en Ligue des champions. Un succès qui permet au club de la capitale de conserver sa place de leader du groupe A devant Manchester City. Lors de cette rencontre face au club allemand, Mauricio Pochettino a décidé de changer son schéma à l’heure de jeu en passant à une défense à trois (3-5-2). Pour Damien Degorre, l’entraîneur parisien attend juste une meilleur forme physique de certains joueurs avant d’adopter ce système de jeu.

« Une victoire à mettre au crédit de Pochettino ? Pour moi, c’est autant lié aux erreurs individuelles commises par Leipzig dans cette dernière demi-heure qu’au changement tactique opéré par Pochettino. En passant en 3-5-2 comme il l’a fait dans la dernière demi-heure, il a permis de mettre un peu plus de densité dans certaines zones de jeu où le PSG n’était pas au clair. Mais la perte de balle de Tyler Adams sur l’égalisation et la faute de Mohamed Simakan, elles ne sont pas liées au changement tactique. Ce sont des erreurs dramatiques à ce niveau-là », a exposé Damien Degorre sur le plateau de l’EDS. « La mise en place d’une défense à trois ? Je pense que c’est ce vers quoi il va tendre. Il attend que les joueurs soient un peu plus prêts. Ramos ou même Messi et Neymar. Hakimi est là depuis le début, mais Nuno Mendes est arrivé fin août. C’est le seul qui peut tenir son poste dans un 3-5-2 (…) La dimension tactique n’est pas totalement négligeable car ça a couvert certaines zones du jeu où Paris était vraiment défaillant pendant une heure. Mais face à une équipe plus solide, je ne suis pas certain que ça aurait suffi (…) Là où je donne crédit à Pochettino parce qu’il ne faut pas oublier un truc, il est premier du championnat. En Ligue des champions, il est premier de son groupe et il est quand même bien engagé pour être qualifié en 8e de finale. Factuellement, on ne peut pas le donner complètement tort. L’histoire du temps c’est peut-être du vent qu’il brasse mais les faits sont têtus. Alors, il a sans doute les meilleurs joueurs aujourd’hui, mais en terme de préparation ils sont tous arrivés avec des états de forme disparates et à des moments différents. Je n’ai jamais été entraîneur mais pour construire une équipe, j’imagine qu’il faut un peu de temps pour que les joueurs se comprennent. »