Dele Alli (24 ans) va-t-il quitter Tottenham ? L’international anglais va-t-il s’engager au PSG, ailleurs ? Suspense. Mais le joueur est en situation de blocage chez les Spurs, à cause de José Mourinho. Dans ce contexte, ses absences à l’entraînement intriguent. Même si elles peuvent être liées à des problèmes de santé. En effet, selon The Telegraph, Dele Alli n’était pas au travail lundi et mardi. Comme il n’était pas là pour affronter les Wycombe Wanderers lundi soir. Dele Alli n’a pas commencé un match depuis la rencontre de coupe contre FC Marine (5-0) le 10 janvier et n’est pas apparu en Premier League depuis plus d’un mois désormais. L’Anglais ne devrait donc pas réapparaitre pour jouer contre Liverpool jeudi soir. Se dirige-t-on vers un prêt au PSG juste avant la fermeture du mercato ? Le dernier mot reviendra à Daniel Levy, le président des Spurs.