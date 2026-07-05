Dembélé et Barcola en difficultés contre le bloc bas du Paraguay : Les notes des joueurs du PSG après Paraguay / France

Hier soir, l’équipe de France s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde après avoir battu le Paraguay. Deux joueurs du PSG étaient titulaires, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Ils ont eu du mal à exister contre un bloc paraguayen très bas.

L‘équipe de France est l’une des favorites de la Coupe du monde. Hier soir, elle affrontait le Paraguay en huitièmes de finale de la compétition. Pour cette rencontre, Didier Deschamps avait décidé de titulariser deux joueurs du PSG, sur les cinq qu’il a convoqués, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Performant contre la Suède avec un but à la clé, le numéro 29 du PSG a été plus en difficulté hier dans son couloir gauche. Face à une équipe regroupée, il n’a pas réussi à se montrer dangereux, ses qualités de vitesse n’ayant pas pu être exploitées avec une défense très basse. Il a obtenu un 3 dans L’Equipe. « Averti assez tôt (19e) pour un geste défensif non maîtrisé, il a cherché à percuter sur son côté mais sans aucune réussite, à l’image de sa frappe dévissée (60e). » Le Parisien a été légèrement plus généreux en lui offrant un 3,5. « Il a manqué d’espaces pour faire parler sa vitesse sur le côté gauche. Bien contenu par des adversaires qui l’ont longtemps forcé à jouer vers l’arrière, il n’est pas parvenu à se montrer dangereux. »

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Pas la moyenne dans les deux quotidiens

Titulaire dans le couloir droit de l’attaque de l’équipe de France, Ousmane Dembélé n’a pas non plus été à son avantage. Si le numéro 10 du PSG a tenté des choses, il s’est aussi heurté à la rugueuse équipe du Paraguay. Le Ballon d’Or a obtenu un 4 dans le quotidien sportif. « En première période, le jeu a penché de son côté et il a enchaîné les centres dont deux ont été dangereux (29e, 31e). Il a eu du déchet mais il a tenté des choses compliquées. En seconde, le Parisien a légèrement disparu du paysage. » Le quotidien francilien lui a accordé un 4,5. « S’il a perdu un nombre important de ballons, plusieurs de ses ouvertures auraient mérité meilleur sort, comme sa frappe contrée qui passe juste à côté (38e). Au retour des vestiaires, il ne parvient pas non plus à cadrer dans un angle quasi impossible (52e). Moins en vue après la pause. »