Bradley Barcola évoque son avenir au PSG

Actuellement avec l’équipe de France pour participer à la Coupe du monde, Bradley Barcola voit son avenir incertain. Le numéro 29 du PSG a évoqué son avenir en conférence de presse.

Bradley Barcola est l’un des dossiers qui agitent les rumeurs mercato ces dernières semaines. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, il discute depuis plusieurs mois d’une prolongation mais n’a pas encore trouvé d’accord avec ses dirigeants. Parallèlement, il attise les convoitises de plusieurs clubs, dont Liverpool et Arsenal. La position du PSG dans ce dossier serait que l’ancien lyonnais serait intransférable. La seule chance pour qu’il parte, ce serait que ce dernier demande à partir. Le PSG ouvrira alors la porte mais pas à n’importe quel prix.

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« Ce qui va se passer après, je ne sais pas »

Actuellement avec l’équipe de France à la Coupe du monde (deux buts et une passe décisive en quatre matches), Bradley Barcola s’est présenté en conférence de presse à deux jours du huitième de finale contre le Paraguay (23 heures, M6, beIN SPORTS 1), le milieu offensif a été questionné sur son avenir. « Mon avenir au PSG ? Pour l’instant, je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qui va se passer après, je ne sais pas », lance Bradley Barcola dans des propos relayés par Le Parisien. Il a également évoqué Ousmane Dembélé et s’il avait été touché par les critiques à son égard. « Touché, non. Je ne sais pas s’il a lu ce qui s’était dit sur lui. Il était très content après son triplé. À chaque match, il se donne à fond. On est fiers de lui. » Il a aussi été questionné sur son coéquipier au PSG, Warren Zaïre-Emery, qui n’a pas joué une seule minute depuis le début de la Coupe du monde. « Il est tranquille, il sait qu’il aura un moment où il pourra aider l’équipe. On est de tout cœur avec lui. Il le prend bien. Je ne le vois pas faire la tête, il est très souriant. »