Ousmane Dembélé arrive en fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone et l’international français est encore en réflexion sur son futur. Depuis de nombreuses semaines, les échos se contredisent sur le cas de l’ailier. Si certains expliquent que la priorité du joueur est de prolonger au Barça, d’autres révèlent que deux clubs sont particulièrement à l’affut sur son cas, le Paris Saint-Germain et Chelsea. À quelques jours de la fin juin, le doute reste entier sur l’avenir de « Dembouze ».

L’offre du Barça pas satisfaisante, Chelsea a des doutes

Comme le révèle Gianluca Di Marzio, Chelsea s’intéresse de près à Ousmane Demebele, lui qui pourrait être un joueur libre de tout contrat dans quelques jours. Le journaliste italien explique que le joueur de 25 ans n’a pas l’intention d’accepter la proposition actuelle du club catalan. Malgré cet intérêt pour l’ailier français, les Blues ont actuellement des doutes à son sujet, puisque ses blessures sont une préoccupation pour les décideurs anglais. Le sentiment autour de Chelsea est celui que ces derniers seraient seraient plus intéressés à signer Raheem Sterling plutôt qu’Ousmane Dembele. Mais le dossier de l’international français « n’est pas clos. »

On rappelle qu’il y a quelques jours de cela, le Mundo Deportivo révélait que le PSG revenait en force dans ce dossier. Même si cette piste avait pris du plomb dans l’aile le mois dernier, Luis Campos n’ayant pas coché Ousmane Dembélé comme priorité pour renforcer les Rouge & Bleu, cette dernière serait de nouveau sur le bureau des dirigeants parisiens. Les prochains jours seront décisifs dans ce dossier qui est dans l’actualité parisienne depuis plus de six mois.