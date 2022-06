Le PSG cherche une porte de sortie à Rafinha

L’été du PSG s’annonce particulièrement chargé. Avec l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif, de nombreux mouvements sont attendus au sein de l’équipe première du club. Épaulé par Antero Henrique, l’objectif primordial du décideur lusitanien sera sans nul doute de dégraisser de manière substantielle l’effectif parisien. Avec l’arrivée de Vitinha et les rumeurs insistantes sur Renato Sanches, le milieu de terrain va subir de nombreuses modifications…

Rafinha, premier ciblé

En effet comme l’indique le quotidien AS sur son site internet, Rafinha est une des victimes de tous ces changements au PSG. Le Brésilien, prêté à la Real Sociedad lors de la deuxième partie de saison, n’a plus sa place au milieu de terrain avec le recrutement de Vitinha. Le média ibérique révèle que le Paris Saint-Germain et le joueur cherchent une solution pour trouver une porte de sortie. On rappelle que l’ancien barcelonais est sous contrat jusqu’en 2023. Ce dernier a été acheté aux Catalans sans indemnité de transfert par les Rouge & Bleu mais devront verser un pourcentage à la revente à l’ancien club du milieu de terrain.