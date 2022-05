Afin de préparer au mieux l’exercice 2022-2023, le PSG compte bien se renforcer à certains postes. Et l’un des chantiers se situera en attaque. Malgré la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025, le club de la capitale devra trouve un remplaçant à Angel Di Maria, qui quitte le club après sept saisons dans la capitale. Et depuis plusieurs mois, Ousmane Dembélé, dont le contrat arrive à échéance au FC Barcelone, est fortement annoncé chez les Rouge & Bleu. Cependant, l’avenir de l’international français ne devrait pas s’écrire dans la capitale française.

Ousmane Dembélé ne viendra pas au PSG

En effet, selon les dernières informations du Parisien, Ousmane Dembélé ne viendra pas au PSG. Pisté par Leonardo depuis de nombreux mois, le Brésilien a néanmoins été démis de ses fonctions samedi dernier et ne s’occupe plus de la partie sportive du club. Ce rôle sera désormais occupé par Luis Campos, dont l’officialisation est attendue prochainement. Mais le Portugais travaille déjà sur les contours de l’effectif et Ousmane Dembélé ne ferait pas partie de ses plans selon le quotidien francilien. Toujours selon LP, deux critères ont refroidi Luis Campos : la fragilité physique du joueur de 25 ans et son adaptation au contexte parisien. Il a souvent été reproché au Français son manque d’exigence pour un sportif de haut niveau. « Le dirigeant aime les travailleurs, les éléments à fort potentiel, qui pensent foot avant autre chose. » Un autre attaquant est ainsi ciblé par Luis Campos pour remplacer Angel Di Maria, mais son nom n’a pas encore filtré, rapporte Le Parisien.

Luis Campos a fermé les discussions avec Dembélé

Comme lors des saisons précédentes, Leonardo, ciblait régulièrement son mercato sur les joueurs libre de tout contrat (Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi). Une situation qui concernait Ousmane Dembélé et des discussions avaient même eu lieu entre les différentes parties. Cependant, Luis Campos « les a refermées aussitôt sa nomination, non encore officielle. » Le Portugais signera dans les prochaines heures son contrat avec le PSG et il devrait être accompagné par Olivier Gagne, l’ancien coordinateur sportif de Lille.

Neymar et Icardi, les deux attaquants du PSG en sursis

Mais le PSG devra également penser à dégraisser son effectif. Dans cette optique, deux joueurs ne seront pas retenus en cas d’offres jugées intéressantes : Neymar Jr et Mauro Icardi. Encore sous contrat jusqu’en 2025 (avec une année en option), le Brésilien a récemment indiqué qu’il souhaitait poursuivre les champions de France en titre. De son côté, « le PSG étudiera toutes les propositions pour Neymar, qui agace jusqu’à l’actionnaire du club, au Qatar. » Mais en interne, on pense que le joueur de 30 ans s’accrochera à son contrat. Concernant Mauro Icardi, son cas est différent car il n’entre plus dans les plans de la direction du PSG.