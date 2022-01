Les dernières informations sur la piste Dembélé pour le PSG

C’est LE feuilleton de ces dernières heures, celui d’Ousmane Dembele. Va-t-il signer au PSG dans les prochaines heures ? Si de nombreux médias ont annoncé des négociations très avancées entre le Barça et le PSG pour une arrivée dès cet hiver, d’autres ne se projettent pas autant sur ce dossier. On rappelle que le spécialiste mercato Santi Aouna, en plus d’échos venant de l’étranger, ont annoncé que l’international français aurait d’ores et déjà un accord verbal avec les Rouge & Bleu. De son côté, Le Parisien indique que ce deal ne se fera pas. En effet, le quotidien francilien explique que ces dernières heures il y a eu « beaucoup de bruit pour pas grand-chose, tant il semble totalement improbable voire impossible que l’international tricolore signe à Paris d’ici ce soir minuit. »

Ce lundi après-midi, Sky Sports confirme un accord verbal entre l’international français et le PSG mais les négociations entre les Rouge & Bleu et le FC Barcelone seraient bloquées. Le Barça demanderait toujours 20 millions d’euros pour son joueur, en fin de contrat en juin 2022. Les joueurs proposés par les dirigeants parisiens dans le cadre d’un échange ne sont pas intéressés par un départ vers la Catalogne. De toute façon, les Blaugrana ne veulent entendre parler que d’un transfert pour l’ancien Rennais. Sky Sports qui conclut en expliquant que Chelsea et Manchester United se sont aussi vus proposer Ousmane Dembélé.

De son côté, Fabrizio Romano explique qu’Ousmane Dembélé ne serait pas intéressé par une arrivée à Arsenal. Il pourrait être inclus dans un deal incluant Pierre-Emerick Aubameyang, actuellement à Barcelone.

Understand Ousmane Dembélé has no interest in joining Arsenal on #DeadlineDay as part of Pierre-Emerick Aubameyang. 🔴 #AFC

Barça will try to find a solution to sign Aubameyang while he’s in the city – huge salary reduction needed to complete this move.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022