Stats CS – Histoire et statistiques autour de PSG / Nice

Le PSG affronte Nice ce soir dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Un duel entre le leader de la Ligue 1 et son dauphin. Pour ce choc, Mauricio Pochettino devra se passer d’un grand nombre de joueurs. Marquinhos, Angel Di Maria, Achraf Hakimi, Idrissa Gueye et Abdou Diallo sont tous en sélection. Neymar poursuit sa rééducation, tout comme Georginio Wijnaldum. Touché à l’entraînement jeudi, Sergio Ramos est victime d’une lésion au mollet et est aussi forfait pour la réception des Aiglons. À quelques heures de cette rencontre, petit historique sur cette affiche.

L’historique en faveur du PSG

Parisiens et Niçois s’affronteront pour la 77e fois de leur histoire. Les Rouge & Bleu se sont imposés à 32 reprises, les Aiglons 22 fois pour 22 matches nuls. En 76 rencontres, Paris a marqué 118 buts contre Nice, soit le 14e adversaire avec le plus de buts encaissés. Le club azuréen a marqué 91 fois contre l’équipe francilienne. Paris reste sur 8 matches sans défaites (6 victoires, 2 nuls) contre l’OGC Nice et sur 11 matches sans défaites au Parc des Princes (7 victoires, 4 nuls). Le PSG et Nice se sont affrontés à deux reprises en Coupe, mais on y reviendra plus tard.

Le joueur à suivre : Kylian Mbappé

Kylian Mbappé pourrait atteindre un cap symbolique s’il joue face à Nice ce soir. En effet, il atteindrait la barre des 200 matches sous le maillot du PSG. Un match historique qu’il pourrait fêter avec des nouveaux buts. En effet, il a participé à 19 matches de Coupe de France avec les Rouge & Bleu pour 22 buts et 8 passes décisives. Il est d’ailleurs décisif toutes les 51 minutes (!) dans la doyenne des compétitions en France. Pour son premier match avec le PSG dans la compétition, il avait participé au large succès contre Rennes (1-6) avec un doublé et deux passes décisives. Cette saison, Kylian Mbappé a démarré fort avec cinq buts en deux matches, dont un triplé à Vannes. Son deuxième dans la compétition après celui contre Lyon (1-5) en demi-finale de l’édition 2019-2020. En marquant, il pourrait aussi se rapprocher de la deuxième place des meilleurs buteurs de l’histoire détenue par Zlatan Ibrahimovic (151 contre 156).

La double confrontation en Coupe de France lors de la saison 1977-1978

Le PSG et Nice se sont affrontés à deux reprises en Coupe de France dans leur histoire et durant la même saison (1977-1978) ! À l’époque, des 16es de finale aux demi-finales, les matches se jouaient en aller-retour. Lors du match aller au Stade du Ray, les Parisiens se sont inclinés 2-1 et au retour – au Parc des Princes – Carlos Bianchi avait ouvert le score dès la 20e minute, un but qui qualifiait virtuellement le PSG. François M’Pelé doublera la mise à la 63e. Mais un but de Ascery à la 88e enverra les deux équipes en prolongation. Durant ces trente minutes supplémentaires, les Rouge & Bleu vont encaisser deux buts et malgré l’égalisation François Bisson (3-3), ils se feront éliminés de la compétition. Nice ira en finale mais perdra contre Nancy.

Pour finir, une petite anecdote insolite autour de ce PSG / Nice. C’est la seule affiche lors de laquelle le Parc des Princes a connu une panne d’électricité. C’était le 18 janvier 1986. Pendant 15 minutes, la moitié des projecteurs s’était éteinte. Mais l’arbitre n’a pas arrêté le match ! Le club de la capitale s’était imposé 3-2.