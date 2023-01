Ce soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace sur la pelouse de Châteauroux pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France. Une rencontre spéciale pour Michel Denisot, président non exécutif du club de National depuis deux ans.

Michel Denisot a été le président du PSG pendant sept ans, de 1991 à 1998. Il a connu de très belles heures de l’histoire des Rouge & Bleu, avec notamment la victoire en Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupes en 1996. À 77 ans, il est toujours dans le monde du football. Il est le président de son deuxième club de cœur, la Berrichonne de Châteauroux depuis le rachat du club par des investisseurs saoudiens en 2021. Pour Le Parisien, il s’est confié sur cette rencontre, ses années au PSG…Extraits choisis.

La réception du PSG, une belle soirée en perspective ?

« J’espère que vous avez raison ! (rires) Oui, on aborde ce match de façon assez joyeuse sachant qu’on joue une des plus grandes équipes du monde et qu’en plus on n’est pas dans une bonne période sportivement (14e de National et donc relégable). Mais c’est un challenge intéressant qui devrait nous permettre de progresser. Après, c’est fantastique de tomber sur le PSG en Coupe de France dans une région où il n’y a pas de club de Ligue 1 à moins de plusieurs centaines de kilomètres. Évidemment, on a été à guichets fermés en une après-midi. Et j’ai envoyé un petit message à Galtier pour lui dire qu’on avait une pelouse exceptionnelle. C’est un détail, mais qui compte.«

Mon jubilé de président ?

« Oh, je ne veux pas m’accaparer ce match, mais effectivement à titre personnel c’est particulier, sinon on ne serait pas en train de se parler. On avait dit en début de saison qu’on allait jouer la Coupe pour essayer de passer les tours pour arriver en 32e et tomber sur le PSG… J’ai suivi le tirage sur le site de la Fédé. Et on a été les deux derniers clubs tirés. C’était assez marrant.«

Plus présent au Parc des Princes depuis des années

« Non, ça fait très longtemps que je n’y suis pas allé. Mais ça n’a pas de sens particulier. En fait, je n’aime pas les marches arrières. J’ai vécu sept ans quasiment à plein pot là-bas et je serais content d’y retourner. Je suis tous les matchs hein. Mais j’aime bien les voir chez moi. Après, j’ai une relation tout à fait courtoise avec le PSG, il n’y a pas de problèmes.«

Ce qui me reste de mon passage au PSG ?

« Les bonnes relations avec les gens avec qui j’ai partagé ces sept années. Je ne vis pas dans le souvenir. Venez chez moi, il n’y a aucune trace de rien. Ni de foot, ni de télé. Je n’ai même pas une cassette de ce que j’ai fait dans ma vie. Ce n’est pas mon mode de fonctionnement. Mais les discussions avec les joueurs, ça m’intéresse beaucoup. Ça va de George Weah qui est président du Liberia à d’autres qui ont des boulots plus anonymes. C’est la suite de la vie en fait.«

Auriez-vous aimé diriger le PSG aujourd’hui ?

« Non. Je suis parti. J’ai tellement envie de faire de choses dans ma vie et j’ai 77 ans donc je sais que… Je fais un documentaire pour France 2 jusqu’en mai, j’ai un bouquin qui va sortir en mars. Je recherche toujours des choses nouvelles à faire. Pas à refaire. Je suis revenu à Châteauroux pour rendre service. Mais je suis président non exécutif. Je vais arrêter ça dans peu de temps. Le président c’est le propriétaire, pas moi. J’ai envie de faire autre chose.«

Mbappé

« Mbappé, pour plaisanter, je dirais que j’ai quitté le PSG en 1998 parce que j’ai appris qu’il venait de naître ! Donc je me suis dit : l’avenir est assuré ! (rires) Non, c’est fantastique. Tout est admirable chez Mbappé. Sur le terrain et dans la vie. Il est admirable. Il a une maturité fantastique. C’est magnifique, magnifique.«

Messi au PSG

« On ne peut pas faire mieux. Voilà c’est tout.«