Ousmane Dembélé évoque la possibilité de signer au PSG

En fin de contrat en juin 2022 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a très souvent été associé au PSG l’année dernière. Mais l’international français a finalement prolongé son contrat avec le club catalan. Dans une interview, il a été questionné sur une possible arrivée au PSG dans les années à venir.

Ousmane Dembélé a souvent été associé au PSG la saison dernière. En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin 2022, il avait – comme son coéquipier en équipe de France Kylian Mbappé – pris son temps pour faire un choix sur son avenir. Des rumeurs faisaient écho d’un accord entre lui et les Rouge & Bleu pour qu’il arrive libre de tout contrat. Mais l’ancien rennais a finalement décidé de rester au Barça et de prolonger son contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2024. Dans une interview accordée au média belge, Eleven Sports, il a été questionné sur un possible retour en France et plus particulièrement au PSG.

« Je suis bien ici, je suis heureux à Barcelone »

« J’ai signé un nouveau contrat avec le Barça il y a quatre mois et je suis heureux ici, je veux continuer à travailler et à m’améliorer à Barcelone. Intéressé par un retour en France et plus particulièrement au PSG ? Non, je suis bien ici, je suis heureux à Barcelone, j’aime ma vie ici. Le coach me fait confiance et le conseil d’administration aussi. J’aime la confiance en moi ici et l’atmosphère. »