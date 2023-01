Châteauroux déçu par les nombreuses absences au PSG

Ce vendredi (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG fera son entrée en lice en Coupe de France à l’occasion des 32es de finale de la compétition. Et pour ce match, Christophe Galtier sera privé de nombreux joueurs importants. Une déception pour La Berrichonne de Châteauroux.

Recordman de la compétition avec 14 victoires, le PSG veut reconquérir son titre après une élimination précoce la saison passée dès les huitièmes de finale. Et pour son entrée en lice, le club parisien se déplacera sur la pelouse du club de National, La Berrichonne de Châteauroux. Pour ce déplacement au Stade Gaston Petit, Christophe Galtier a convoqué un groupe avec plusieurs Titis afin de compenser l’absence de nombreux cadres. En effet, Gianluigi Donnarumma, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Renato Sanches, Marco Verratti (suspendu), Neymar Jr, Kylian Mbappé et Lionel Messi manquent à l’appel. Des nombreuses absences qui chagrinent l’entraîneur des Bleu et rouge, Maxence Flachez.

« Je suis un peu déçu qu’il n’y ait pas tout le monde »

« Il y a la tendance parfois de se relâcher et de prendre le match à la légère, mais ça ne sera peut-être pas le cas des joueurs qui vont les remplacer. Je ne doute pas que Christophe Galtier va avertir ses joueurs. Je pense qu’ils ont une obligation et ils ne vont pas venir là pour faire de la figuration. Ils vont être là pour gagner le match. À nous de résister et de montrer qu’on est chez nous et qu’on a envie de faire quelque chose. J’aurais évidemment eu envie de rencontrer les plus grands. C’est une façon aussi de se mesurer. C’est bien aussi que les joueurs puissent se jauger face à ces joueurs talentueux. Je suis un peu déçu qu’il n’y ait pas tout le monde, pour les supporters qui viennent aussi pour voir cette grande équipe. »

Un constat partagé par le capitaine et défenseur, Peter Ouaneh, dans des propos rapportés par L’Equipe. « On aurait bien sûr aimé se confronter à ces joueurs de top niveau pour se jauger un peu, montrer de quoi on est capable individuellement et collectivement. Ils ne sont pas là, tant pis. Il y aura d’autres joueurs sur le terrain qui sont aussi très bons. On fera le travail face à eux. »

🚨 | Le groupe parisien avec de nombreux titis :



🔘 El Chadaille Bitshiabu; Warren Zaïre-Emery; Ismaël Gharbi; Ayman Kari; Ilyes Housni 💎



❌ Neymar, Messi, Sanches, Nuno Mendes, Kimpembe, Donnarumma, Mbappé, Hakimi, Verratti (suspendu) sont absents #LBCPSG pic.twitter.com/ePNuj12RYd — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 5, 2023

« La volonté est de perturber au maximum cette équipe de Paris »

Mais le coach de Châteauroux, Maxence Flachez, espère que son équipe montrera le meilleur visage au Stade Gaston Petit, comme il l’a déclaré en conférence de presse. « C’est un match qui est très alléchant et qui amène beaucoup d’émotions. C’est toujours bien de rencontrer ces très grandes équipes avec ces très grands joueurs. Il y aussi de la pression ? Il y en a toujours de la pression, sur tous les matches il doit y avoir de la pression. Après, ça ne sera peut-être pas la même pression. Ce que je vais dire à mes joueurs c’est de se libérer. On a plus à gagner qu’à perdre sur un match comme ça (…) Il faut montrer notre meilleur visage collectif et ça passera pas le meilleur visage individuel de tous mes joueurs et faire le meilleur résultat possible. La volonté est de perturber au maximum cette équipe de Paris et ne pas se priver de gagner si on le peut (en cas d’égalité après 90 minutes, une séance de tirs au but aura lieu, ndlr). Il ne faut pas avoir peur et avoir de l’ambition. Après, il faut être serein et réaliste. »