Depay : “Je ne pense pas que le PSG fasse moins peur”

Dimanche soir (21 heures, Canal Plus), Lyon reçoit le PSG dans le choc de la 30e journée de Ligue 1. Les deux équipes – à égalité de point (60) – voudront s’imposer pour continuer à rêver du titre. 48 heures avant cette rencontre capitale, Memphis Depay s’est présenté devant la presse. Extraits choisis.

L’importance du match de dimanche

Depay : “Je pense que c’est un match très important bien sûr. C’est un concurrent direct, donc c’est important. Les autres matches étaient importants, mais celui-ci l’est davantage. Bien sûr parce que c‘est le PSG, on veut toujours gagner ce genre de match et tout donner.“

Le PSG fait moins peur ?

Depay : “Non, je ne pense pas que le PSG fasse moins peur. Pas du tout. On a vu comment ils ont gagné en Ligue des champions, en Coupe. De notre côté, on n’a peur de personne. Je pense que le stade vide nous désavantage, mais on ne peut pas sous-estimer le PSG, ce serait stupide.“

La victoire à l’aller

Depay: “Non je pense qu’on a laissé cette victoire en 2020. C’est possible de gagner, on le sait. Donc on veut gagner dimanche. En décembre, on a fait un bon travail, mais c’est un nouveau challenge. Il faut bien se préparer et être prêt.“

Son but en toute fin de match en 2018

Depay : “Je pense que le moment était incroyable, ces dernières minutes. Marquer des buts en Ligue des champions, c’est peut-être tout aussi important donc je ne sais pas si c’est le but le plus important de ma carrière à Lyon. Mais j’espère faire pareil dimanche.”

Lyon face au gros

Depay : “On sait tous qu’on donne le meilleur de nous-mêmes contre les grandes équipes. Et je pense qu’on a montré en C1 qu’on était capables de jouer contre ces grandes équipes. Je ne saurai pas l’expliquer mais ce sera important d’être dans ce même état d’esprit dimanche. Le fait d’avoir atteint les demi-finales, c’est une motivation, ça nous montre qu’on peut rivaliser avec les plus grandes équipes, donc ça nous booste.“