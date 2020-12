Après l’ouverture du score du PSG par l’intermédiaire de Colin Dagba, Montpellier a réussi à égaliser rapidement par l’intermédiaire de Mavididi. Ce dernier aurait même pu s’offrir un doublé avant la pause mais est tombé sur un grand Keylor Navas. Montpellier s’est finalement incliné (1-3) sur sa pelouse ce samedi soir contre le PSG. Michel Der Zakarian – entraîneur héraultais – a regretté les occasions manquées par son équipe qui aurait pu changer la physionomie du match.

“Dommage de ne pas avoir concrétisé nos grosses occasions, notamment celle-là (la deuxième de Mavididi, ndlr). Contre eux, il faut être chirurgical et nous ne l’avons pas été , avoue Der Zakarian en conférence de presse dans des propos relayés par l’équipe.fr. On a eu des occasions notamment en première période. On a fait jeu égal en deuxième période. Il ne faut pas baisser la tête car nous faisons un bon début de saison. Il faut digérer cette défaite, bien travailler dans la semaine pour bien préparer Lens . Je suis content de ce qu’a produit l’équipe, avec de bonnes séquences et de l’intensité“, conclut Michel Der Zakarian devant les journalistes.