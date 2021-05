Live : La conférence de presse de Mauricio Pochettino

Après la déception de l’élimination en demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG doit déjà se remobiliser avec encore deux titres à aller chercher, la Ligue 1 et la Coupe de France. En ce qui concerne le championnat, le PSG est dans l’obligation de gagner demain soir (21 heures, Canal Plus) à Rennes puisque Lille compte désormais quatre points d’avance après sa victoire dans le derby du Nord contre Lens hier soir (0-3). À la veille de ce choc contre les Rennais, qui sont toujours dans la course à l’Europe, Mauricio Pochettino va se présenter devant la presse à 14h30. Un rendez-vous qui sera à suivre ici en direct à partir de 14h30.