Éviter une saison quasi blanche, voilà l’objectif du PSG en cette fin d’exercice 2020-2021. Outre le Trophée des Champions remporté en janvier dernier et une Ligue 1 toujours à portée, le club de la capitale voudra atteindre la finale de Coupe de France pour la huitième fois d’affilée. Pour cela, les joueurs de Mauricio Pochettino doivent venir à bout du Montpellier Hérault SC au Stade de la Mosson. Pour son retour, Kylian Mbappé est titulaire dans le couloir gauche de l’attaque parisienne. À noter les présences de Pablo Sarabia et Rafinha dans un onze de départ largement remanié (9 changements). Neymar et Ángel Di María débutent sur le banc.

Demi-finale de la Coupe de France 2020/2021 | Mercredi 12 mai 2021 à 21 heures au Stade de la Mosson | Diffuseur : Eurosport 2 | Arbitre : Pignard | VAR : Lesage et Guenaou