Ce vendredi pourrait être le jour de l’officialisation du départ de Mauricio Pochettino du PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Rouge & Bleu, l’entraîneur argentin aurait trouvé un accord avec ses dirigeants pour mettre fin à son contrat selon plusieurs médias français. Une information confirmée par Fabrizio Romano ce vendredi matin. Selon le spécialiste du mercato, il reste quelques détails à régler pour que le départ de Pochettino soit officialisé.

Fabrizio Romano indique que ces détails seront réglés dans les prochaines heures. Le départ de Mauricio Pochettino sera alors officialisé. Pour Christophe Galtier, qui était déjà au Camp des Loges hier et qui devrait être à la reprise de l’entraînement lundi, l’officialisation de son arrivée devrait intervenir la semaine prochaine conclut Romano.

Paris Saint-Germain, finally set to part ways with Mauricio Pochettino. Full agreement in place between the two parties, document details to be completed in the coming hours and then it will be official. 🚨🇦🇷 #PSG

Christophe Galtier, to be unveiled as new PSG manager next week. pic.twitter.com/SRjW5eM79O

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2022