Les chiffres moyens de Pochettino lors de son passage au PSG

Hier, après une quinzaine de jours de négociations, le PSG et Mauricio Pochettino ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration, un an avant la fin du contrat de l’entraîneur argentin. Alors qu’il souhaitait récupérer 15 millions d’euros d’indemnité de départ, l’ancien coach de Tottenham aurait accepté de récupérer 10 millions d’euros pour lui et son staff. En un an et demi, l’ancien défenseur central n’aura pas réussi à apporter sa patte sur le jeu des Rouge & Bleu, et a perdu le trophée des Champions et la Coupe de France, et la Ligue 1 lors de l’exercice 2021-2022. Comme le rapporte l’Equipe, Pochettino affiche la deuxième pire moyenne de points pris en Ligue 1 avec 2,25. Il devance Carlo Ancelotti (2,17) mais « loin derrière le duo Emery/Tuchel (2,37). » Il affiche aussi la pire défense avec 0,92 but encaissé par journée, ainsi que la deuxième moins bonne attaque avec 2,32 buts inscrits.

Un bilan mitigé en Ligue des Champions

Même s’il a réussi à ramener le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions – en éliminant le FC Barcelone et le Bayern Munich – lors de ses premiers mois sur le banc parisien, il a vu son équipe se faire piteusement éliminer par le Real Madrid en huitièmes de finale lors de l’exercice écoulé. Son bilan est mitigé en C1 avec six victoires, trois nuls et cinq défaites. Il y a quand même des points positifs de son passage, « malgré les remous connus par Paris depuis sa nomination, Pochettino a rarement fait de vagues. À la polémique, il a préféré le positivisme. Il a aussi réussi à gérer un vestiaire avec des forts caractères. Il a réussi à composer avec les différents egos. Le tacticien a notamment réussi à gagner la confiance de Kylian Mbappé, devenu la pierre angulaire du projet parisien« , conclut l’Equipe.