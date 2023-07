Des contacts établis entre Hugo Lloris et le PSG ?

Le PSG est à la recherche d’un gardien pour venir concurrencer Gianlugi Donnarumma. Des premiers contacts auraient eu lieu avec Hugo Lloris.

Avec l’accident de Sergio Rico, le PSG est à la recherche d’un nouveau gardien. Même si Gianluigi Donnarumma aurait été conforté dans sa place de numéro 1, le club de la capitale pourrait faire signer un portier numéro 1 bis pour mettre en concurrence l’international italien. Plusieurs noms ont été avancé dont celui d’Hugo Lloris. L’ancien international français, à qui il reste un an de contrat avec Tottenham, a été exempté de la tournée des Spurs afin de négocier un éventuel départ. Le PSG serait l’un des clubs intéressés par l’ancien niçois.

Lloris ouvert à une arrivée au PSG

Selon les informations de RMC Sport, Le PSG aurait pris des renseignements au sujet d’Hugo Lloris, même si pour l’instant il n’y a rien de concret. « Le club de la capitale n’est pas allé plus loin pour le moment » indique Fabrice Hawkins même si le gardien (36 ans) serait ouvert à l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il est séduit par le projet. Mais il y aurait plusieurs gardiens dans la short-list du club de la capitale, dont Yassine Bounou. Le média sportif rappelle que le PSG cherche une doublure à Gianluigi Donnarumma. « Chez les portiers ciblés il y a plus de gardiens avec des profils de 1 bis que de vrai numéro 2« , avance tout de même RMC Sport. Le PSG n’est pas seul sur ce dossier puisque l’Inter Milan s’est intéressé à lui pour remplacer André Onana, mais il préférait la piste menant à Yann Sommer. « L’ancien capitaine des Bleus a refusé une offre de la Fiorentina. S’il reste en Europe il veut un défi de plus haut niveau. » Fabrice Hawkins conclut en expliquant que le club saoudien d’Al Hilal aimerait toujours se l’offrir mais Lloris estime que son offre n’est pas à la hauteur de ses attentes.