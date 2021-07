Le PSG est très actif dans ce mercato estival. Après Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi, les Rouge & Bleu sont proches d’annoncer une nouvelle recrue en la personne de Sergio Ramos, qui a passé sa visite médicale sans soucis, et qui doit désormais parapher son contrat de deux ans. Un ancien coéquipier du défenseur central, Crisitiano Ronaldo, a été associé au club de la capitale. Ce mercredi, Gianluca Di Marzio – spécialiste italien du mercato – explique qu’il y a bien eu des contacts entre les dirigeants parisiens et l’international portugais. Mais ils ne sont pas approfondis. Le PSG est la seule porte de sortie pour l’ancien mancunien assure Di Marzio. Si ça ne bouge pas avec le vice champion de France, il restera à la Juventus jusqu’à la fin de son contrat (juin 2022).