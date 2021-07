Campos : “Je vous assure n’avoir parlé avec personne au PSG”

Il y a quelques semaines, le nom de Luis Campos avait été associé au PSG pour devenir le nouveau directeur sportif des Rouge & Bleu en lieu et place de Leonardo. L’ancien conseiller spécial du président de Lille, Gérard Lopez, est sans poste depuis le début de l’année 2021. Et dans une interview accordée à France Football, le Portugais a assuré avoir eu aucun contact avec les Rouge & Bleu. “Je suis peut-être dur dans les affaires, mais je ne suis pas un menteur. Je vous assure n’avoir parlé avec personne au PSG. J’ai mon cabinet de consulting à Monaco. Pour l’instant, je suis concentré sur ça et je n’ai rien accepté d’autre. Mais j’écoute tout le monde. Je suis libre à 100 %.“

Luis Campos qui a également été interrogé sur Kylian Mbappé et sa possible implication sur l’avenir du numéro 7 parisien. “C’est vrai que je connais très bien la famille Mbappé depuis que Kylian a 14 ans. On nourrit une grande amitié, mais c’est tout.“