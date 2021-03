Des joueurs parisiens privés de sélection ?

Depuis plus d’un an, le monde doit vivre avec le Coronavirus. Le monde du sport et particulièrement le football ne sont pas épargnés. Dernier dossier en date, la trêve internationale de la fin du mois de mars. Ces derniers jours, certains entraîneurs ont fait savoir qu’ils pourraient retenir certains de leurs joueurs en raison de la crise sanitaire actuelle. Comme le rapporte le Parisien sur son site internet, le PSG pourrait être concerné par ce point. En effet, “depuis le 31 janvier, tous les voyageurs en provenance d’un pays hors de l’Union européenne doivent s’engager sur l’honneur à une quarantaine de sept jours à leur arrivée sur le sol français.” En ce qui concerne Keylor Navas, il n’y aura pas de problème puisque le Costa Rica jouera ses matches en Autriche. Mais pour les Argentins et les Brésiliens, ça s’annonce compliqué. “Le PSG a la possibilité de solliciter des exceptions auprès du gouvernement français. Tous les cas sont étudiés et, dans leur majorité, acceptés à partir du moment où des garanties (bulle sanitaire, tests PCR réguliers) existent. Les discussions ont lieu entre clubs, fédérations et gouvernements pour s’assurer du bon fonctionnement de cette trêve“, conclut Le Parisien.